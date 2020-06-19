明(20)日天氣與今天類似，太平洋高壓籠罩，各地大多為多雲到晴的天氣，僅各地山區及東北部地區午後有小範圍雷陣雨，後天周日(21)就是日環食登場時間，錯過再等195年。

氣象達人彭啟明表示，受太平洋高壓持續向西延伸來台影響，加上鋒面仍在中國大陸江蘇及浙江附近擺盪，近期沒有南下跡象，全台天氣都將十分晴朗炎熱，民眾外出一定要記得防曬防中暑。

彭啟明指出，周日是24節氣中的夏至，也是難得一見的「日環食」天文奇景登場時間，預計在下午14時近15時左右開始，金門縣、嘉義市、嘉義縣及雲林縣可看見日環食，其他縣市可見日偏食，提醒民眾觀看時要穿戴專門觀賞的設備，太陽眼鏡並不足以保護眼睛，須特別留意。

氣象局預報顯示，各地高溫皆可達33度以上，其中大台北、基隆、宜蘭地區及中南部近山區可達36度左右，花東縱谷因缺乏海風調節，可能出現38度以上的極端高溫，因雲量偏少，各地紫外線指數容易達過量甚至危險級，外出活動請做好防曬工作並多補充水份。

(中時 )