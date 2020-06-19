台股19日收周線，雖吞噬上周黑K棒，但量能卻未增溫。啟發投顧分析師楊基政認為，漲多的生技族群有望輪動至具業績題材且漲幅尚未過大的個股，建議進行短打操作。

台股回補6月12日空方缺口後，持續橫盤整理；櫃買指數則突破6月11日高點，表現相對強勢，近期盤面結構輪動速度加快，且由冷門補漲股領軍，操作上宜掌握輪動脈動。

(工商 )