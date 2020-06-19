總統蔡英文今日晚間，應邀於丹麥「哥本哈根民主高峰會」，發表視訊演說。她指出，後新冠肺炎時代，歐美企業將尋求更值得信賴的夥伴，歡迎大家來台灣投資，一起打造嶄新、多元且強韌的供應鏈，洽簽台歐盟投資協定，現在就是絕佳的合作起點。

蔡英文認為，新冠肺炎疫情中，WHO竟以政治凌駕健康，未邀請台灣在今年世界衛生大會中分享抗疫經驗，台灣隨時準備好協助任何需要幫助的國家。台灣口罩每日生產量從一月的不到200萬片，提高到5月底的2,000萬片，已經捐贈必要醫療物資給80幾國，包括超過5,200萬片的口罩。

她強調，對台灣來說，幫助他人從來都沒有條件交換的問題，純粹基於朋友的需要，適時伸出援手。

後疫情時代，蔡英文認為，未來復甦之路相當艱辛，民主體制會受到更多的衝擊。因此國際社會需要尋找新的平衡─不是選擇夥伴而已，更要衡平考量價值觀與經濟利益。她看到疫情引發全球供應鏈及經濟策略的重新布局時，全球所有理念相近民主國家更加密切合作的可能性。

蔡英文呼籲，歐美企業將尋求更值得信賴的夥伴，民主台灣尊重法治、人權、智慧財產權，擁有優秀人才，強勁且值得信賴的高科技產業，歡迎外商來台灣投資，一起打造嶄新、多元且強韌的供應鏈。

她也期盼，洽簽台歐盟投資協定，就是絕佳的合作起點，可以將彼此的規範與標準契合，讓企業蓬勃發展並保護交易人和投資人。

(工商 )