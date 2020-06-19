印度與中國大陸發生嚴重的邊界駐軍衝突造成數十死傷，全國群情激憤，朝野一片「抵制中國」的呼聲。不過印度產業能力與大陸差距太大，抵制陸貨也只是配合官方演出，以昨日大陸新型智慧手機在印度網路上市被搶購一空的熱度，證明印度許多產業早已被大陸掌控，以智慧手機為例，大陸手機在印度有76%的市佔率，市佔前5名有4家是陸企，這樣的結構要談抵制，還真是印度的「天方夜譚」。難怪大陸網友笑稱，「想要抵制卻找不到印度貨，只好砸兩瓶神油了」。

據亞馬遜網購在印度的網站公布數據顯示，大陸知名平價智慧手機「一加」旗下新機8 Pro開賣後數分鐘即售罄。其實印度市場上5大智慧手機品牌中有4個(小米、vivo、Realme和OPPO)是來自中國大陸，今年首季大陸品牌在印度智慧手機的市佔高達76%，前5大唯一非大陸品牌是排名第三的韓國三星(Samsung)。

印度產業市況被大陸擠壓也不只是手機而已，據陸媒指出，印度政府近期要求國有電信公司及其下屬子公司不得使用中國大陸產品，希望藉此能減少對大陸製電信設備的依賴，但使用印度國產品一直處於口號階段，說起來容易做起來難。目前印度電信運營商 Bharti Airtel和歐盟的沃達豐(Vodafone)公司已經在印度現有網路中與大陸華為合作，而BSNL則正與中興合作。

印度公司不願採用國貨的原因很簡單：「影響競爭力」。印度政府抵制陸貨雖有可能會影響華為進入印度5G市場，但分析師認為，一旦禁止大陸電信供應商，將大幅延遲印度5G應用，消費者使用 5G的成本也將大增15%-20%，這對精打細算的印度消費者來說幾乎是死路一條。

印度新興科技領域也被大陸佔有幾乎絕佳的制高點，根據印度智庫的報告，印度新創企業中的大陸科技投資達到約40億美元。目前印度最頂尖的30個「獨角獸」中，有18個是由大陸的科技資金推動，而全印度更有92家由大陸資金支持的大型新創企業。

在網路平台上，印度下載量最高的App中有半數獲得大陸的資金，例如UC流覽器、抖音、火山小視頻等，都在印度擁有龐大的用戶群。

大陸近幾年在印度更採取多種投資路線，大陸品牌的國際化讓陸企識別標誌愈來愈淡，一些大陸基金正通過位於新加坡和模里西斯等地的辦公室向印度投資，而這些企業仍未被印度政府記錄為大陸投資。

在這種產業競爭態勢下，印度的產發展前景確實面臨來自大陸的結構性壓力，短期內很難翻轉。無怪乎大陸網友譏笑印度抵制陸貨根本是「喊假的」，如果大陸民眾也想相對抵制印度貨，會發現大陸根本無印度貨可抵制，「只好抵制印度神油」，不過這個說法也遭到網友吐槽：「你那印度神油也是中國製的假貨」。

(中時電子報)