台中市政府警察局第四分局黎明派出所員警葉耀澤日前擔服守望勤務執行路口交通疏導時，見一台自小客車停置於南屯區五權西路、環中路中央，葉員上前了解為車輛故障導致拋錨，因當時汽車引擎散發些許濃煙並傳來陣陣刺鼻味，該路段恰逢上班尖峰時間車流湧現，葉員立即指揮廖姓駕駛上車，與駕駛人兒子合力將車輛暫時移至路旁，及時恢復交通順暢。

日前早上上班時間，員警忽見車陣中有一名男子自駕駛之自小客車走出至道路中央，擺放故障警告標誌牌，原來是自小客車疑似因引擎故障車輛無法行駛，導致後方車流堵塞。

64歲的廖姓駕駛表示，早載著家人由潭子出發自南屯交流道下來車輛已有狀況，因為急著參加親友喪禮，只得硬著頭皮前進，沒想到車輛突然拋錨且引擎冒煙，一時不知道該如何處理。

所幸員警冷靜處理應對，趁著紅燈指揮前方停等車輛讓行，並與廖姓駕駛人兒子一起推動車輛至道路旁，迅速排除現場狀況、恢復交通秩序，而廖姓駕駛一家也對警方主動為民服務熱忱表達感激之意。

黎明派出所所長林澤聰說，發生事故當下不要慌張，應先開啟警示燈並放好警示標示物，避免遭後車追撞，聯繫相關單位或道路救援拖吊排除，人留現場周遭並注意自身安全，以最有效率的方式善後，保障最大利益之虞，亦能避免不必要的二度傷害。

(中時 )