本周疫情重燃可能引爆的消息，以及美國上周出失業金人數比市場預期還多，雖引發美股一度走弱，但在美國聯準會(Fed)宣布將購買個別公司債，以及陸美夏威夷會談前夕，陸方可能大量購買美國農產品激勵下，美股周五(19日)開盤大漲超過300點。

截至台北時間19日晚間9點35分，道瓊指數大漲316.05點或1.21%、暫報26,396.15點；標普500指數上漲35.16點或1.13%、暫報3,150.50點，失守3000點關卡；那斯達克指數上漲91.69點或0.92、暫報10,034.74點。

據外國財經媒體報導指出，北京當局計畫在本周陸美夏威夷會談後，加速大量購買美國農產品的計畫，似乎想營造陸美第一階段貿易協議會遵守承諾的表現。由於新冠肺炎疫情嚴重衝擊美國經濟，美股更是一度吐回美國總統川普上任以來所有漲點，讓川普不斷抨擊北京當局，更有意撕毀陸美第一階段貿易協議，加上加緊華為禁令等措施，讓陸美關係近期降至冰點。

(中時電子報)