台股本周沿10日線穩步向上攻堅，並補足6月12日的跳空缺口。永誠國際投顧分析師李忠興指出，台股10日均線將扣抵高指數，10日均線下彎的機率高，下周指數空間有限，以個股表現為主。

台股周線翻紅上漲120點，但並未突破6月11日高點11,771點；櫃買市場則在資金與人氣匯集下，續創波段新高，尤其生技類股市值突破兆元。

(工商 )