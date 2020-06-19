當代最具代表性的西班牙作家卡洛斯．魯依斯．薩豐19日過世，享年55歲。他的代表作《風之影》等「遺忘書之墓系列」書籍全球銷量破3800萬本，在45個國家以40種語言出版，可說是最多人閱讀的當代西班牙作家。

薩豐的出版社Planeta在推特發佈悼念，表示薩豐是當代最好的小說家之一，更引用《風之影》書中的一句話紀念他：「每一本書，都是有靈魂的。那是創作者的靈魂，也是曾經讀過這本書，與它一起生活的人留下來的靈魂。」

薩豐在2001年出版「遺忘書之墓系列」第一本《風之影》，描述少年達尼在「遺忘書之墓」偶然找到一本胡立安．卡拉斯的小說《風之影》，當他開始尋找作者的其他作品，卻發現小說中虛構的惡魔竟現身巴塞隆納街頭，到處搜索、焚毀胡立安的著作。從此展開一段因追索書中潛藏的靈魂而展開的傳奇旅程。

當年代理《風之影》版權的版權經紀人譚光磊回憶，「薩豐的書介於純文學和大眾文學之間。在國際間受到矚目以後，也為後來前進國際市場的西語作家鋪路，許多好的西語作品因此有機會被翻譯成各國語言出版。」

譚光磊表示，2006年在台灣出版時，正值台灣出版翻譯小說的熱潮，同時間出版的還有丹布朗的《天使與魔鬼》。出版《風之影》的圓神出版社以試讀本、「流浪書」等行銷活動帶起熱潮，雖然整本書厚達500多頁，但故事的好口碑，讓在台灣首度出版作品的薩豐，當時成為能和丹布朗分庭抗禮的排行榜暢銷作家。

薩豐陸續出版《天使遊戲》、《天空的囚徒》，2016年終於完成「遺忘書之墓系列」完結篇《靈魂的迷宮》。據《衛報》報導，薩豐近兩年罹患大腸癌，19日在美國洛杉磯住家中過世。

(中時 )