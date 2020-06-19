本月1日防疫中心指揮官陳時中宣布口罩販售全面解禁，各大電商與實體賣場自3日起也紛紛上架一盒50片的中衛口罩，不斷被民眾秒殺，就有網友詢問「各位還會去藥局買口罩嗎」，眼前一幕更讓他傻眼。

一名網友在PTT《WomenTalk》版提問，表示自己去藥局買藥，藥師竟問他要不要順便買口罩，一看才發現櫃檯內堆滿了用信封包好的口罩，當場傻眼，想說之前一堆人瘋狂排隊，現在竟然乏人問津，詢問大家「還會去藥局買口罩嗎」。

不少鄉民紛紛留言：「會，因為疫情根本還沒結束」、「家人還是都會固定時間去領，多的就囤起來」、「會買，怕再爆發」、「今天才去買」、「時間到去領就對了。誰知道有沒有第二波第三波」、「藥師還會問要什麼顏色XD」、「去賣場還不一定買得到，一下就被掃光」。

更有人透露關鍵：「一定會去，一個才5元」、「賣場現在都50個299，有的甚至一個10幾元，藥局實名制的划算多了」、「沒有天天跑醫院或人潮密集處，藥局一次9個很夠用了，根本用不完」、「現在沒實名的價格根本買不下手」、「會啊，那麼便宜幹嘛搶貴的」、「經過就順便買，現在都不用排隊，便宜還省運費」、「別去賣場買，廠商自然會降價」。

(中時電子報)