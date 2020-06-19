為響應振興三倍券政策，華南銀行也加碼推出史上最優惠的「華銀支付（台灣Pay）好禮四重送」活動，除了展現力挺政府拼經濟的決心，也要讓華南銀行客戶把優惠拿好拿滿。

「第一重：加碼滿額回饋300元」：累積消費達3,000元（信用卡及金融卡消費併計），限量前33,333名。

「第二重：新戶首刷回饋100元」：累積消費達3,000元（信用卡及金融卡消費併計），限量前10,000名。

「第三重：精選店家優惠」：近30家大型或知名連鎖商店，超過2,000家合作門市，最高可享20％回饋或折扣。

「第四重：三倍券抽大獎」：總獎額高達500萬元，獎項計有百萬房車、電動機車、折疊腳踏車、iPhone、dyson吸塵器、5萬元禮券等多項好禮。

以華銀支付（台灣Pay）登錄領取三倍券的客戶，使用其綁定的信用卡消費，除了可以獲得上述四重優惠外，還可以享有信用卡原本權益（如：紅利積點或現金回饋）。

舉例來說，新開通華銀支付（台灣Pay）並綁定超級現金回饋卡的客戶，上網登錄綁定後到台灣Pay精選店家消費3,000元，可獲得政府回饋2,000元、華南銀行滿額加碼300元、新戶首刷100元及精選店家優惠600元回饋（以20％計算），相當於「付3,000、賺3,000」，除了「實質支出=0」，之外，還能享有1％現金回饋等原信用卡卡片權益。

如果還不是華南銀行客戶，華南銀行提供行動裝置快速申辦數位存款帳戶服務，透過手機可同時開立台外幣SnY帳戶，方便持有其他銀行臨櫃帳戶的客戶隨時完成申辦手續，民眾亦可使用綁定的SnY帳戶參加三倍券活動，消費滿額除了四重加碼禮外，還能享有最高的2％優利活存。

振興運動期間，好康不間斷，不只全民一起振興經濟，也要讓華南銀行客戶把優惠拿好拿滿。7月1日起趕快綁定華銀支付（台灣Pay），7月15日搶先消費滿3,000元，爭取前33,333名滿額加碼名額，活動名額有限，要搶要快。

(工商 )