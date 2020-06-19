美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德上月遭警察用膝蓋壓頸死亡，讓美警長年種族歧視、暴力和執法過當的問題一次爆發，全美各地紛紛爆發示威。在這樣的衝突氣氛和新冠肺炎疫情衝擊下，也連帶影響到愈來愈稀少的黑人文化主題書店。網路上就有出版人士呼籲支持黑人書店，列出清單，甚至以地圖標示，希望讀者能幫黑人書店度過難關。

就像台灣有投入同志運動、性別平權的女書店、晶晶書庫，有關注移民工議題的燦爛時光，黑人書店在美國代表的不只是書籍的銀貨兩訖，更是扮演凝聚當地黑人文化與思維的重要角色。但隨著實體書店凋零，根據英國《衛報》報導，黑人書店從90年代時的500多家，到2019年約只剩120家，今年更遭受到新冠肺炎疫情衝擊，卻鮮少被注意。

《衛報》採訪位於美國加州奧克蘭市的馬可仕書店（Marcus Bookstore）。馬可仕是全美第一間黑人主題書店，自1960年創辦，挺過大大小小的風雨。包含諾貝爾文學獎得主童妮．摩里森等黑人作家都會特別選在馬可仕書店舉辦新書活動。

然而這次受疫情影響，馬可仕書店日前在網路上向群眾募資，希望募集20萬美金（約594萬台幣），卻募資失敗，只募得一半不到。後來靠舉辦黑人主題的線上讀書會，募得需要的資金。相較之下，舊金山獨立書店「城市之光」也同樣發起募資，卻受到大量矚目，在短短幾天內就募得40萬美金（約1188萬台幣）。

馬可仕書店第三代店主潔思敏．強生認為，募資沒過，是因為許多人把「黑人書店」當成小眾的、非主流的議題，出版界也長期將黑人主題書籍歸類為「多元文化」。她認為，是時候讓美國社會意識到，支持黑人書店是重要的事。

事實上，黑人書店長期受到歧視。在1960、70年代，因為黑人書店往往在黑人社會運動中扮演重要功能，美國情報局甚至會派人監視。時至今日，強生仍會遇見標示「白人專用」的飲水機，疫情期間，網路上也有匿名帳號留言：「為什麼要幫助黑人書店？黑人不能幫助自己人就好了嗎？」

近日在種族衝突情緒攀升的情形下，美國新聞媒體在網路上列出理解美警暴力與種族衝突的書單。《出版人週刊》（Publishers Weekly）也列出全美62間黑人書店，呼籲支持「反美警暴力」遊行的民眾以消費表達訴求。馬可仕書店的募資近日也在此影響下順利達標，接下會將這筆錢用在建立書店的網購系統。

(中時 )