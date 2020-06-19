南韓科技大廠三星電子與全球晶圓代工龍頭台積電的先進製程之爭，目前處於落後局勢，更在陸美科技產業競爭愈發激烈的情況下，三星依然沒有放棄機會，據韓媒報導，三星電子打算建立IC設計業者的雲端平台，拓展三星半導體產業生態系。

據《韓國經濟新聞》報導，三星與雲端平台公司Rescale宣布公開整合性雲端設計平台「SAFE-CDP」，這讓無晶圓廠IC設計業者能直接與三星進行溝通，並且客製化生產晶片。

三星去年就宣布，打算利用EUV微影技術，在2030年超越台積電，計畫10年內投入1160億美元，成為系統單晶片（SoC）、存儲晶片的龍頭。

半導體先進製程不斷提升，並廣泛使用在各類電子產品，為開發出更多應用，IC設計愈發困難，也需要更多的精密計算，如今勢必得使用電子設計自動化(EDA)工具，仰賴雲端提供資料存儲空間，這也是在驗證IC性能，須要消耗大量電腦運算的解決辦法。

根據市調機構集邦調查顯示，今年第二季晶圓代工市場，台積電市占率下滑至51.5%，三星雖上升至18.8%，但雙方在市場份額仍有極大落差，而兩者在細微技術上卻差距不大。南韓半導體業界就認為，若想要縮小雙方差距，三星就必須與更多的無廠IC設計業者合作，打造出屬於三星的生態體系，才能建立起與客戶的依賴程度，進而步步縮小對台積電的弱勢，也才有辦法達成2030年超越台積電的目標。

(中時電子報)