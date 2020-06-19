大自然沒有人類干擾，竟是如此純淨美麗，位於美國新墨西哥州「卡爾斯巴德洞穴國家公園」（Carlsbad Caverns National Park），深處有一座乳白色池水，數千年來沒有人類在此活動，池水有如水晶一樣的清澈，照片曝光後讓許多科學家非常驚嘆！

神祕泳池相當魔幻(圖片取自/Carlsbad Caverns National Park FB)

「萊楚蓋拉洞穴」（Lechuguilla Cave）入口下方約214公尺，就是神祕泳池所在地，長大約0.6公尺、寬大約0.3公尺，裡面清澈的池水，就像白色海藍寶石液體，周圍佈滿白色磨砂岩石，國家公園主管羅德尼（Rodney Horrocks）表示，這座池水與世隔絕數千年，這次曝光之前，從沒見過光。

地質研究專家麥克斯（Max Wisshak）在臉書寫道，洞穴中的景象相當奇妙，「似乎完全原始」，且池水下方邊緣，看起來就像「泳池手指」，這些手指應該是因為沒有人類干預，而充分發展的細菌菌落，麥克斯指出這種尚未被干預的池水，對科學研究很重要，包括生活在裡面的微生物，很有可能是「一直存在的」。

「萊楚蓋拉洞穴」裡面還有數個類似的池水，最大的一個稱做「液態天空湖」，目前還不知道洞穴群什麼時候成形，雖然沒有發現生命跡象，但裡頭有很多蝙蝠骨架，因此專家推測至少有數千年歷史。

(中時電子報)