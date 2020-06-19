搶可能的最後大餅！經濟部今天公布離岸風電第三階段區塊開發規劃草案，預計2026到2035年釋出10GW裝置容量，將分兩階段進行，首階段5GW分「1、2、2GW」三期釋出，符合資格開發商必須走「競價制」，低價者得標。不過由於初期容量較少，不少開發商批評不符經濟規模。

我國離岸風電開發歷經示範、潛力場址兩階段，已在西海岸釋出5.7GW以上裝置容量，也吸引外商大舉進駐。但真正大餅在第三階段區段開發要釋出的10GW容量，今天這場說明會因此吸引數十位風電開發商到場，擠爆會場。

經濟部能源局說明，從2026到2035年將釋出10GW區塊開發容量，首階段2026年到2030年有5GW，選擇水深不到50公尺的風場先進行，這再分三期各放出「1、2、2GW」容量，2031到2035則不分水深釋出剩下5GW。

想得標的風電開發商要經兩階段評比，一個是資格審查(環評、財務、產業承諾)，過關後進入「價格評比」，也就是比誰出價低。

不過首階段分三期釋出5GW卻引來開發商有意見，擁有海鼎風場的安能亞太主張，應一次就釋出足夠規模的3GW，分配容量要具備足夠規模才能驅動台灣供應鍊發展。入主海能的日商電業巨擘JERA認同先釋3GW，再釋2GW，如此才有經濟規模，也才能有助疫後經濟復甦。

德商達德能源則是反對草案中，設定國產化必須先拿到供應鏈商業合約條件，認為沒拿到案子誰會跟你簽約，此規定不合現實。

對於開發商不滿，經濟部能源局組長陳崇憲解釋，先開放1GW，是讓已拿到環評廠商先建立競價制度，後兩期才各釋出2GW，讓風場尚未拿到環評的開發商有時間進行作業。

2026年1GW容量將在明年第二季進行廠商評比，只有2個風場可以得標，先前風場有拿到環評的共有安能亞太、沃旭、達德、CIP、麥格理、英諾吉等6家，形成「六搶二」局面。搶不到首期者，只能盡力爭取後面容量。

(中時 )