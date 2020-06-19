彰化銀行於19日完成選舉第26屆董事（含獨立董事）後，隨即召開第一次董事會選任常務董事，9名董事互選出3名常務董事，包含凌忠嫄、黃瑞沐及潘榮春，並由3名常務董事互選凌忠嫄為彰銀董事長。

獨立董事林重宏於選任常務董事時，認為本次常務董事選舉是在與「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第9條第2項、第3項及彰銀2020年3月23日「彰化商業銀行股份有限公司109年股東常會受理第26屆董事（含獨立董事）候選人提名公告」所載：「…其設有常務董（理）者，應有三人以上具備自然人專業董事之資格條件」有衝突疑慮情況下表決，因此對選舉結果提出反對意見。

彰銀指出，參照銀行負責人準則第9條第2項及第3項規定，彰銀董事會成員應有4名以上自然人專業董事，而非常務董事應有3名以上為自然人專業董事，因此依銀行負責人準則規定，政府或法人代表人董事，亦得被選任為常務董事，彰銀第26屆第1次董事會選任常務董事之程序及結果，完全符合公司法及銀行負責人準則規定。

至於，彰銀2020年3月23日公告，僅係向股東申明銀行負責人準則規定，公告意旨與銀行負責人準則規定尚無二致，並非要求常務董事應有3名以上自然人專業董事。

(工商 )