民進黨7月19日將召開全代會，中執委暨中評委選舉候選人領表及登記今日截止；原先外傳有意參選中常委的行政院長蘇貞昌女兒立委蘇巧慧及綠色友誼陳勝宏，並未登記；雖然這次各派系積極協調，但最後協調未果，38位登記，搶30席。

這38名登記中執委的參選名單，預估未來的中常委，正國會可望拿下2席、英系2席、綠色友誼連線與蘇系各1席，新系2席但將爭取3，海系保1搶2。

這次中執委選舉共有48人領表，中評委選舉共有24人領表；中執委選舉共計38人登記，中評委選舉共計15人登記。

2020年第19屆中央執行委員暨中央評議委員選舉候選人領表及登記狀況

截至今日登記截止，中執委選舉共有48人領表，中評委選舉共有24人領表；中執委選舉共計38人登記，中評委選舉共計15人登記。

中執委登記名單：

呂林小鳳（桃園市議員）

黃世杰（立委）

莊瑞雄（立委）

蔡昌達（中評委）

李昆澤（中執委／立委）

郭再欽（台南市黨部財務長）

陳亭妃（中執委／立委）

陳茂松（中常委）

周永鴻（台中市議員）

曾朝榮（台中市議員）

陳啟能（新北市議員）

陳慧玲（澎湖縣議員）

王定宇（中常委／立委）

邱莉莉（台南市議員）

蘇震清（立委）

許智傑（立委）

黃承國（中常委）

洪健益（台北市議員）

趙心瑜（台北市黨部執行長）

陳啟昱（中執委）

許淑華（中執委／台北市議員）

梁文傑（台北市議員）

蔡易餘（中評委／立委）

鄭宏輝（中執委）

吳秉叡（立委）

廖本煙（前立委）

林俊憲（中執委／立委）

周春米（中執委／立委）

何怡瑩（前台中市黨部執委）

何志偉（立委）

鍾佩玲（台北市議員）

林益邦（中執委）

許西彬（中執委）

蘇治芬（中評委主委／立委）

江瑞鴻（高雄市議員）

李雅慧（高雄市議員）

莊雅芬（台北市黨部黨代表）

陳大鈞（中評委）

中評委登記名單：

陳坤榮（中評委）

張芬郁（前台中市議員）

林寶興（中評委）

許昭興（前新北市議員）

周志賢（台北市黨部評召）

康裕成（高雄市議員）

李偉智（台南市議員）

呂孫福（新北市黨部評委）

陳世凱（台中市議員）

薛琇穗（全代／前宜蘭縣黨部執委）

楊富鈞（前彰化縣黨部執委）

張志豪（新北市議員）

林宜瑾（立委）

陳明文（中常委／立委）

鄭孟洳（高雄市議員）

(中時 )