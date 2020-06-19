田知學表示，並不是胸口痛就跟心臟病有關，要辨別是否為心臟病，可先看自己有沒有「危險因子」。（摘自YT:健康多1點）

衛福部16日公布108年國人死因統計結果，癌症、心臟疾病、肺炎是十大死因的前三名。說到心臟病，不少人會擔心胸口痛就是心臟病前兆，但振興醫院急診醫學部主治醫師田知學表示，很多人感受到「心臟痛」，其實都是「胸口痛」。

田知學醫師在節目《健康多1點》上回答民眾問題，「跑步、上下樓梯時胸口會痛，是否為心臟病徵兆？」田知學表示，並不是胸口痛就跟心臟病有關，要辨別是否為心臟病，可先看自己有沒有「危險因子」。

田知學說，危險因子包括：男性大於45歲，女性大於55歲；有三高（糖尿病、高血壓、高血脂）；有抽菸；家族有心臟病史。達成這些條件，才能說胸口不適是心臟痛。

田知學指出，並非所有胸痛都是心臟問題，她舉急診室的案例表示，一名中年婦女稱感覺到心臟痛，經診斷是緊張焦慮造成；另一名肌肉猛男也是胸口痛，但其實是健身太勤，造成肌肉痛。所以民眾不要太過擔心自己患有心臟病，「睡眠品質差」、「過度勞累」、「壓力大」、「緊張焦慮」都有可能導致胸口痛。

(中時電子報)