前台東縣長黃健庭接受監察院副院長提名，引發反彈聲浪，他今(19日)親上火線召開記者會說，若不能得到國民黨祝福，寧可退出提名。對此，新北市議員葉元之在臉書發文質疑，「我認為這應該只是一個下台階的說法，因為黃終於發現這是個陷阱。」

葉元之表示，黃健庭在接受蔡英文提名前，並未先徵得國民黨的同意，擺明沒有要得到國民黨的祝福，他是在昨(18日)才告知江啟臣主席他的決定，主席也只好尊重。他進一步分析，至於為何黃健庭會這樣說，應該是因為他沒想到，提名他會遭受民進黨內部這麼大的反彈，一定是以為蔡英文和民進黨內部都已經講好了，所以才來告知國民黨，「但是民進黨內部反彈這麼激烈，眼看通過無望，不退出也不行，只好拿國民黨當作一個下台階的藉口」。

另外，葉元之也質疑，「我真的不相信，蔡英文貴為總統兼主席，權傾一時，做出這樣一個決定，民進黨內部敢反彈那麼激烈，所有平常護航蔡英文的立委都跳出來抨擊，連她的親衛隊林飛帆都敢出來打臉她。」

葉元之分析，所以這可能只是一個套招，設一個陷阱讓黃健庭往內跳，最後黃健庭無法被提名，但也和國民黨決裂，使國民黨雪上加霜；他說，另一方面，陳菊任監察院長的爭議，也因為黃健庭而被轉移焦點，得到喘息的機會，真是圍魏救趙的高招。

(中時電子報)