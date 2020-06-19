川普造勢前威脅示威者敢鬧事等著瞧 22:282020/06/19 中時 鍾玉玨ㄨ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 川普（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普即將在20日於奧克拉荷馬州的土爾沙（Tulsa）舉行大型造勢集會，他今天推文威脅會對鬧事的滋事者採取行動，但並未明講是什麼行動，只說，鬧事者受到的「招待」會不同於其他城市的示威者。 他推文寫道：「任何抗議人士、無政府主義者、煽動者、打劫者、來歷不明的人如果抵達奧克拉荷馬，請務必了解，你們所受到的待遇將不同於你們在紐約、西雅圖或是明尼亞波利斯受到的待遇。奧克拉荷馬將會是截然不同的場景。」 川普之前要求出席土爾沙造勢活動的與會者必須簽切結書，若染疫不得提告。 (中時 ) #鬧事 #川普 #造勢 #威脅 #土爾 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普女兒小時候萌樣曝光 祝賀川普74歲生日 21:422020/06/15 生活 網民惡搞川普：投給拜登吧！他會跑步還會喝水 23:242020/06/15 兩岸 《國際金融》拚經濟 傳川普擬推出近1兆美元基建方案 14:492020/06/16 財經 遭自家人捅刀！川普姪女將揭露更多叔父「醜陋」內幕 17:072020/06/17 國際 路透社益普索民調：拜登支持率48 川普僅35 22:562020/06/17 國際 川普完了？支持新疆集中營、對台承諾反感…波頓爆猛料一籮筐 09:312020/06/18 國際 波頓新書：川普視台灣小如「筆尖」 不對他的胃口 17:392020/06/18 國際 川普又被捅一刀 姪女將揭淫穢逃稅內幕 04:102020/06/19 國際大事 看清川普對台真面目 04:102020/06/19 時論廣場 全世界最危險人物如何造就？兩本新書掀翻醜聞 川普喊禁 05:502020/06/19 國際 國際熱門新聞 反制北韓「不尋常威脅」 川普終於出手了 - 國際 川普完了？支持新疆集中營、對台承諾反感…波頓爆猛料一籮筐 - 國際 解放軍狠揮狼牙棒 印軍屍體不全 陸釋放10俘虜 - 國際 詭異！陸公布北京疫情病毒基因源於歐 但有一關鍵差異 - 國際 科學家計畫用綠色寶石砂來救地球 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。