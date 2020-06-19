美國總統川普即將在20日於奧克拉荷馬州的土爾沙（Tulsa）舉行大型造勢集會，他今天推文威脅會對鬧事的滋事者採取行動，但並未明講是什麼行動，只說，鬧事者受到的「招待」會不同於其他城市的示威者。

他推文寫道：「任何抗議人士、無政府主義者、煽動者、打劫者、來歷不明的人如果抵達奧克拉荷馬，請務必了解，你們所受到的待遇將不同於你們在紐約、西雅圖或是明尼亞波利斯受到的待遇。奧克拉荷馬將會是截然不同的場景。」

川普之前要求出席土爾沙造勢活動的與會者必須簽切結書，若染疫不得提告。

(中時 )