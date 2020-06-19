元大金19日為旗下元大銀行公告，元大銀行將延攬2位新董事加入董事會，其中一位為彰銀前公股獨董，也是元大寶華經濟研究院董事長暨院長梁國源，另一位則是敦陽科技副董事長及營運長李大經，李大經亦為前昇陽電腦總經理，亦出身外商公司，可說為原本已陣容堅強的元大銀行董事會，再加入兩大在學界及科技界具一定輩份的新成員。

近二年來獲利屢創新高，已成為元大金旗下繼龍頭券商元大證券之後另一道主力獲利引擎的元大銀行，原本的董事會陣容即非常堅強，打開元大銀行董事會名單，可說「高手雲集」，除了董事長范志強為前台灣高鐵董事長、總經理莊有德亦出任元大證金董事長之外，大股東馬維辰也親自出任元大銀董事，其他董事包括段金生為前外匯局長、張嵩峨早年亦曾任彰銀董事長、另外金控總經理翁健亦兼任銀行董事，另外知名大律師宋耀明現在是元大資產管理公司董事長，亦為元大銀行董事。

元大銀行獨立董事亦陣容堅強，包括前任兆豐金董事長徐光曦、知名學者並曾任金管會委員葉銀華、以及曾任資誠會計師事務所長薛明玲三人為元大銀獨董；而此次元大銀延攬的兩位新董事成員，前者在學界聲望非常高，後者亦為科技圈的知名人物，尤其是梁國源已任三屆彰銀的公股推派獨立董事，由於金管會希望每位董事的任期以三屆為限，因此財部才未再提名梁國源續任，對此，元大銀即延攬在學界輩份及聲望相當高，亦有銀行獨董長達9年以上實務經驗的梁國源出任元大銀董事。

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