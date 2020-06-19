此次彰銀改選落幕，財政部拿下5席法人董事，仍成功保住公股經營權，對此財政部次長阮清華在記者會上仍坦言公股受限於立法院93年決議的限制，以致於獨董票「配票困難」，未來將向立法院爭取；據公股陣營人士指出，也因為立院這紙決議，泛公股陣營包括財政部、國發基金、中華郵政、台灣菸酒等多家國營機構的選票：「有25％選票無法配給獨董。」

而對於台新金質疑常董會的組合，對此阮清華明確回應，彰銀公股代表在選舉常董之前，有特別致電金管會釋疑，經過金管會確認，自然人董事的要求僅有在總席占比的要求，並未對常董會作特別要求，因此不知台新金質疑從何而來；包括台新金所提名獨董潘榮春，也是彰銀董事長凌忠嫄提議邀請加入常董會陣容，官員指出，財部已展現相當的誠意。

而此次得票結果，公股陣營仍握過半經營權，且掌全體法人董事席次，至於台新金方面則拿下自然人董事及三席獨立董事，官員指出，公股雖然未再拿第6席，但當初財部就以「坐五望六」設定目標，已力守五席底限，同時台新金方面主攻獨董、也顯示其希望釋股，同時仍繼續有董事在彰銀董事會裡，而從另一角度來看，台新金一席法人董事都沒拿到，至少不會產生台新金釋股、導致席次解任，彰銀還得補選董事的麻煩。

阮清華也指出，即使台新金獨董全拿，包括審計委員會、薪酬委員會等主導權，但面對重大議案，仍必須要董事會過半數才能通過；包括台新金若要提併購案等，官員指出，若公股的5席董事反對，在董事會依然過不了關。

而上述立法院這紙決議，要求政府機構的票，只能投給政府機構的法人代表，連公股所推派的獨董，政府機構的持股都不能投，對此財政部官員坦言，這不僅使得能配給獨董的票源有限，也使得財部在有限的票源之下，必須發揮效益極大化，因此最後關鍵時刻，決定全力主攻法人董事票。

而事實也證明，財政部在彰銀選戰的各種沙盤推演上，還好是全力固守法人董事的票源；公股人士指出，因為從台新金的配票來看，三位當選的彰銀獨董裡，得票最低的孫致中，其當選權數也10.88％，其他兩位獨董則亦在接近11％的水準。

公股人士指出，例如台新金方面其中一位法人董事吳澄清，此次得票也極低，而另外一位台新金推派自然人董事陳淮舟，主要是靠外資的電子投票選上，而非靠台新金的配票。

據了解，財政部為首的公股陣營持股55％，有25％，等於將近一半的票無法配給獨立董事，換言之這使財部的配票上因為立院決議而受到先天的限制，這使公股陣營最後決定不跟台新金在獨董席次對陣，而全力固守法人董事席次，結果也證明，倘若財部在獨董席次上跟台新金對拚，結果將會失去更多的席次。

(工商 )