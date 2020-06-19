高雄市前民政局長曹桓榮表態投入高雄市長補選，並前往高雄市中選會領表。國民黨北市議員李明賢表示，曹桓榮強調他不是韓國瑜派出來的，可是因為他具有韓市府民政局長身分，某種程度仍有象徵意義，因此他出來領表這個動作並不妥。

李明賢在《台灣最前線》節目中表示，國民黨中常會授權黨主席去徵召人選，因為6月20日就開始登記，已經沒有辦初選的時間，所以授權黨主席徵召，這是一個最快的方式。

李明賢指出，民政局長曹桓榮在高雄當青工總會長做很久，因為他南下高雄的時候，都有遇過他。針對此次曹桓榮去向高雄市選委會領表這個動作，李明賢認為不妥、非常不好。即使領表不是登記，不過領表不是在打臉中央嗎？不就在打臉黨主席江啟臣嗎？其實曹桓榮可以在黨的機制裡面，遊戲規則出來，可以跟國民黨高雄市議員李雅靜或其他的議員競爭。

李明賢認為，國民黨都輸成這樣，還派不出人來。黨內這些中生代說，要有為黨一戰的決心，但是卻跑出個曹桓榮出來，曹桓榮也說他不是韓國瑜派出來的，可是因為他具有韓的民政局長身分，某種程度他有象徵意義。他又做領表這個動作，當然會給黨中央觀感不好。

(中時電子報)