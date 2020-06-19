英國新冠病例分析 有這背景者最容易死亡 22:482020/06/19 中時 蔡鵑如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 英國疫情已趨緩，一項研究報告顯示，入院的新冠肺炎病患中，死亡風險最高的是有南亞血統者。(路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國迄今已有24.5萬人感染新冠肺炎，超過4萬2千人死亡。愛丁堡大學等學者進行的一項研究顯示，在英國醫院死於新冠肺炎者當中，有南亞血統背景者的死亡風險最高。 這項研究的資料，來自2月6日至5月8日間，因新冠肺炎被送入英格蘭，蘇格蘭，威爾斯等地260家醫院的3萬5千多名病患，人數約占英國全部入院新冠患者的40％。 研究發現，具有南亞血統者的死亡率，比白人高出20％。研究團隊的學者指出，其中原因之一，可能是這群南亞新冠病患中，高達4成罹患糖尿病，堪稱致死風險高的重大因素。 (中時 ) #英國 #新冠肺炎 #南亞 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 《生醫股》ABC-KY獲美FDA新冠分子檢測試劑EUA授權 16:482020/06/16 財經 跟定美國？調查：全球僅3國人民信美抗疫勝陸 台上榜 11:162020/06/17 國際 第二波疫情與鮭魚有關？張上淳打臉：機會很小 14:532020/06/17 生活 美疫情惡化才願戴口罩「美版陳時中」透露尷尬內幕 15:332020/06/17 國際 10萬補助金還未入袋 揭男友本性她崩潰想分手 20:252020/06/17 日常 難纏！陸疾控中心：病毒在北京恐潛伏已一個月 07:002020/06/18 國際 全球新冠化！楊永明：良心建議蕭美琴熱炒台美FTA 15:172020/06/18 生活 川普神藥掰！曾復出又失敗 WHO這回真要停奎寧實驗了 17:342020/06/18 國際 北京疫情控制住了？陸專家打臉：論斷草率 11:282020/06/19 兩岸 好消息！WHO：疫苗研發年底有望成功 3類人可先接種 13:152020/06/19 國際 國際熱門新聞 反制北韓「不尋常威脅」 川普終於出手了 - 國際 川普完了？支持新疆集中營、對台承諾反感…波頓爆猛料一籮筐 - 國際 解放軍狠揮狼牙棒 印軍屍體不全 陸釋放10俘虜 - 國際 詭異！陸公布北京疫情病毒基因源於歐 但有一關鍵差異 - 國際 科學家計畫用綠色寶石砂來救地球 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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