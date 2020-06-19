英國迄今已有24.5萬人感染新冠肺炎，超過4萬2千人死亡。愛丁堡大學等學者進行的一項研究顯示，在英國醫院死於新冠肺炎者當中，有南亞血統背景者的死亡風險最高。

這項研究的資料，來自2月6日至5月8日間，因新冠肺炎被送入英格蘭，蘇格蘭，威爾斯等地260家醫院的3萬5千多名病患，人數約占英國全部入院新冠患者的40％。

研究發現，具有南亞血統者的死亡率，比白人高出20％。研究團隊的學者指出，其中原因之一，可能是這群南亞新冠病患中，高達4成罹患糖尿病，堪稱致死風險高的重大因素。

(中時 )