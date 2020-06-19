國民黨推出新的兩岸論述，並列出十個要點，但孫文學校總校長張亞中認為這也帶出了十個問題，因此撰寫文章分述如下，期望國民黨中央能夠清楚回答，以下為張亞中文章全文：

要點一、正面肯定九二共識的貢獻。

問題一：請問，是肯定九二共識的歷史貢獻，還是未來國民黨的兩岸論述仍然以九二共識為核心？如果是，為何不明白表示未來將繼續「堅持九二共識」？國民黨新推出的論述，是否已經與「九二共識」的內涵有出入了？

要點二、拒絕一國兩制。

問題二：「一國兩制」是北京所提出的統一方案，國民黨當然可以不同意，但國民黨是不接受「兩制」，還是「一國」？還是都不接受？那國民黨有沒有自己的統一方案？為何不表述清楚？蔣經國時期還有「三民主義統一中國」，現在的國民黨中央是否還接受這種方案？或有其它方案？

要點三、沒有中華民國就沒有兩岸共識。

問題三：1992年的「九二共識」就沒有包括北京接受中華民國的共識，也沒有接受中華人民共和國的共識，當時的國民黨是採「一中各表」來模糊處理。是否現在的國民黨連「一中各表」也放棄了？

要點四、民主人權是推動兩岸交流的根本或前提；

問題四：國民黨以「民主人權」做為兩岸交流的「根本」或「前提」，那麼，國民黨是否主張，如果大陸不民主或打壓人權，兩岸就不交流了？另外，國民黨用甚麼標準來衡量北京的「民主、人權」已經符合達到可以交流的標準了？

要點五、推動兩岸人權協議。

問題五：國民黨的立意很好，也符合民進黨及美國的基本論調，但是北京會與國民黨談人權協議？還是認為國民黨在吃豆腐？

要點六、台灣安全優先，親美和陸。

問題六：沒有人會否認安全的重要性，但是國民黨認為應該「安全靠美國」，還是「安全靠和平」？目前北京與華府全面決裂，而且會持續一段時間，國民黨如何同時做到「親美和陸」？另外，自1949年起兩岸就在政治上仍處於敵對狀態，而沒有「和平」，國民黨如何做到「和陸」，是否要說清楚？

要點七、兩岸可訂立軍事防止意外機制。

問題七：國民黨目前在野，民進黨也不接受「九二共識」並完全依附美國，國民黨認為兩岸有可能訂立軍事防止意外機制？

要點八、持續發展兩岸經貿。

問題八：兩岸經貿關係是兩岸關係的重要內涵，當然要持續發展，但國民黨是否應該告訴民眾，在目前兩岸關係惡劣的情形下，在野的國民黨會如何推動兩岸經貿關係的持續發展？

要點九、制定黨公職兩岸交流行為準則；

問題九：民進黨己制定多個法律，以限制或嚇阻兩岸交流。這個要點基本上是否已經呼應了，民進黨對國民黨公職人員是兩岸「買辦」的批評？污貶了國民黨公職人員以往在兩岸交流上的貢獻？兩岸交流行為如有犯法，當受法律制裁，那麼國民黨希望制定的公職人員交流準則是政治，還是道德上的規範？期待國民黨能明示。

要點十、一起打破統獨僵局，走出一條更好的道路。

問題十：我們期待國民黨能夠找出一條更好的道路，但這是一條走向統、或獨，或「不統不獨」的道路？國民黨是否仍是「不統不獨」？或「可統可獨」？既然國民黨希望與北京「一起打破」，國民黨能否說明，甚麼樣原則的道路北京可能會接受？

(中時 )