轉學8次，曾被父親逼著去醫院檢驗是否吸毒，詩人陳昌遠談到自己坎坷的求學階段，驚訝自己的人生路竟然沒有走歪。他出社會後，歷經10年報紙印刷廠的歷練，天天讀副刊文章，終於在28歲獲得時報文學獎肯定，詩集《工作記事》更獲楊牧詩獎。

「我的成長過程一直是自卑與悲憤交織，幸運的是，寫詩成為我發洩情緒的出口。」留著及肩長髮，皮膚黝黑的陳昌遠，鼻樑上架著圓框眼鏡略顯文青氣息，卻掩蓋不了長年在有機溶劑與爆烈噪音焠練下的滄桑，他的詩則試圖在機械、齒輪與肉身之間，探索人性的幽微節奏與浮動靈光。

■寫詩寫出獨特

詩人羅智成評他的詩「文字準確彷彿外科手術，有如一部勇敢的哲學思考作品。」唐捐則評他的詩句「處處顯露經驗的刮痕，彷彿可以叫醒工廠裡一切隱祕的精魂。」

陳昌遠說，「有時我也在想，我寫詩，是否只是在假造一種氛圍而已。但寫詩讓我覺得跟別人不一樣，我有一種衝動要將那個獨特寫出來，也許不被人理解，卻一定要把那份獨特寫到最極致。」

陳昌遠1983年生於新北市，父親為公務員，母親從事鐘表生意，7歲那年家中遭小偷，母親的存款及行當被偷光，損失數百萬元，舉家搬至南部謀生，父親調職高雄，母親在台南與高雄開過牛排館，童年時常寄居於台南祖厝讓阿公阿嬤照顧。

陳昌遠坦言因為多次轉學及與父母長期分離的關係，讓他變得孤癖，不擅處理人際關係，成績也不佳，求學過程一直在休學、轉學之間擺盪，最大挫敗則是就讀高職二年級時因長期熬夜看電視、打電動，瘦到只剩40公斤，家人懷疑他吸毒，父親帶著他去醫院檢驗。

「我永遠記得醫生的表情，一開始非常和善，把我當成病人，但一聽到是來驗毒的，那個眼神馬上轉變，把我當成做壞事的人。」陳昌遠雖然很受傷，卻放在心裡不說，直到沒多久因感冒就醫，另一個醫生診斷出他的甲狀腺亢進病症，才洗刷他的清白。

父子是否就此和解？「我到30歲那年才問我爸，你後來有去看報告嗎？他回我說幹嘛看。我想這應該表示他相信我吧。」

所幸心思細膩的陳昌遠，自己在副刊的園地裡找到心靈慰藉，在字裡行間翻尋生命的趣味與美感，有一次讀到羅智成的詩句「我像一個努力要被粗心的文明校對出來的錯字」，「那時我感覺像被電到一樣，覺得自己也要想辦法寫出那樣飽含知識與智慧的字句。」

■天天監看副刊

透過在網路PTT詩版上投稿練習，與網友切磋，陳昌遠一直維持一個月創作一首詩的進度，出社會之後，跟著舅舅去工地做一年粗工，之後擔任銀行催收員一年，2006年應徵進入中國時報高雄印刷廠擔任印刷技術員，一待十年，反而使他跟文學的聯結更為緊密，每天最期待的事就是能監看到副刊版，如恰好自己的詩登在當天的版面，他更主動要求要親自監版，甚至把PS鋁板剪下來留念。

三年前懷著對文字的熱愛與嘗試，陳昌遠北上轉換跑道，擔任週刊人物組記者，試著探索別人的生命故事，增加更多生活歷練，並學著大量說話與聽別人說話，《工作記事》的43首詩，便是這段期間回顧工廠職涯、優游浮世人情，並與自己內心對話的吉光片羽，「如果整本詩集是一台壓縮機，我想推進的是對人心的質問。」

「到現在我還是會自卑，我只有高職學歷，卻學人家寫詩，但這畢竟是我探索這個世界的方式，有時甚至只要寫下一兩句，就像寫了一整部寓言，或預示了某種人生哲學，而且充滿各種意義，我非常喜歡這種創作的過程，也期待自己能一直寫下去。」

(中時 )