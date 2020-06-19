賽前富邦悍將與統一獅戰績接近，分別位居戰績3、4名，僅有半場勝差距離，悍將雖一度讓統一獅將比數扳平，不過最後半局進攻時，高國輝敲出再見安，為個人生涯第3支，以6比5驚險奪勝，也助悍將「保三」成功，並將勝差擴大到1.5場。

獅隊面對「最強洋投」索沙前4局打的掙扎，僅靠林安可、蘇智傑兩名強打的陽春砲攻下分數。相較之下悍將對費爾本掌握度較佳，前3局都有分數進帳，2局下高國麟二壘打將比分超前，3局下李宗賢內野安打攻下第3分，隨後滿壘時范國宸也建功，將領先擴大到4比1。

統一獅則在6局上追分，吳桀睿安打及潘武雄代打敲出高飛犧牲打，將分差追至僅1分，直到9局上半面對陳鴻文，教練團推出2名代打都建功，唐肇廷、陳鏞基雙雙敲出二壘打，教練團「神調度」將分數追平。

9局下半最後進攻機會，在胡金龍敲出個人單場第4安後，靠著推進上到二壘，隨後獅隊選擇敬遠保送林益全，選擇對決高國輝，不過被他敲出一支中右外野方向再見安，尤其在主場拿勝更讓現場沸騰。賽後高國輝說，「對方可能覺得我今天狀況不好，所以選擇對決我是正常的，但一打出去就知道是安打。」

悍將從領先到被追平，最後敲出再見安守住勝利，高國輝也相當振奮，「大家都很拚，好不容易贏球，明天要繼續努力拿下勝利。」

富邦悍將先發洋投索沙。（季志翔攝）

統一獅先發洋投費爾本。（季志翔攝）

富邦悍將高國輝敲出再見安。（季志翔攝）

(中時 )