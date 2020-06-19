川普政府今年5月再度開鍘，延長制裁華為1年至2021年5月，並限縮華為出口禁令。

科技新報報導，摩根士丹利（大摩）最新報告指出，儘管美國未完全封殺華為半導體零組件供應，但若美中關係持續緊張，美方可能會更加縮緊管制，報告提到，美國對於半導體技術管制將衝擊大陸和全球供應鏈，可能出現3種情況，但無論何種情境，台積電都扮演重要角色。

情境1「殺」：美國全面限制半導體出口給華為和公部門所屬實體，這種情況是最糟的。大陸無法獲得關鍵晶片供應，系統組裝和技術發展將受阻，連5G 智慧城市等基礎建設也受影響，進而衝擊全球相關零組件需求，美國半導體廠商也遭受龐大損失，還會引發大陸報復。

一旦發生此情況，至2025年，大陸半導體自給率仍低於30%，終端產品的全球市占將停滯在6%，由於大陸產能不再擴張，全球市場免於供過於求。

情境2「套」：美國只小幅調整現有規定，華為仍可持續透過第三方供應，維持一定成長。預計到2025 年，大陸半導體全球市占將達到9%，自給率可超過40% 。

情境3「養」：美國不再對大陸嚴格限制，將帶動大陸展開新一輪半導體投資，市場需求增溫，但也導致市場競爭加劇，大陸掀起新一波併購，來發展自身技術。預估到2025 年，大陸半導體全球市占將高達12%，自給率可衝上55%，半導體設備商受惠，但記憶體產業陷入紅海。

大摩認為，無論何種情況，台積電都扮演重要角色，由於台積電在先進製程拿下8成市占，美中發展半導體都很難跨過這道關卡。即使台積電願意讓美國複製技術能力，也要花數年時間，因此台積電赴美設廠也不意外；而對大陸來說，台積電也是取得先進製程技術及晶片最佳管道，難怪美國對大陸出口限制，並使台積電成為評估整體供應鏈影響的關鍵變數。

(中時電子報)