政府離岸風電第三階段區塊開發遊戲規則終於公布，雖然引來開發商不少意見，但是因為全走「競標制」，以目前風電競爭激烈，加上綠電需求旺盛，明年區塊競標將可能出現國內首次「0元」搶標。這對民眾來說絕對是福音，不用再怕用自己電價買單。

國外早在2017年丹麥商沃旭能源就曾以「0元」標下德國風場，當時新聞還熱騰騰一時。國內只在2018年1.7GW風場首度祭出競標制時，跑出每度2.2元至2.5元收購價，但離0元仍很遠。

至於為何區塊開發終於可能出現「0元」驚人數字？主要是綠電需求正夯，除國際供應鏈要求外，政府將強制用電大戶使用一定比例綠電。雖然目前已購買綠電企業未公開合約價格，但市場相信每度約在3到4元左右。

這代表，在區段開發拿下開發權的廠商，只要找到想買綠電企業，然後將海上發電直供、轉供給買家，即使競標以「0元」得標(意味賣給台電0元)，只要不賣台電，一樣可以賺取到每度3到4元電價，絕對有利可圖。

另一個原因是成本降低，相比早期1支風機才4MW容量，日前國內海龍風場向西門子歌美颯採購的離岸風機，已是全世界最大14MW。容量越大，代表能發更多電，收益更好，等到2026年後開發商真正投入建設時，搞不好還會出現20MW風機，成本可更大幅下降，當然也有能力去低價搶標。

而開發商0元搶標，對民眾絕對是好消息。相比離岸風電前兩階段開發都由台電收購，多出9000億電費轉嫁國人買單。未來後期離岸電價由賣方與買方自行談價，民眾終於不用再當冤大頭。

不過屆時區段競標有多少業者會出「0元」低價，還要取決於政府要求開發商負擔多少國產化項目而定，負擔越少，自然業者越有本錢，負擔越多，業者成本墊高，自然多所斟酌，這部分比例經濟部尚未決定。

(中時 )