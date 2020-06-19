弘裕企業（1474）董事長葉明洲，19日主持今年股東常會，會中通過去年度股利分配案，每股將配息0.2元。弘裕表示，今年將以環保永續、安全防護及機能舒適等三大產品方向，作為公司中長期產品研發主軸，並強化產品開發品質與差異化，持續研發高附加價值新產品與新技術，藉以帶動產品流行風。

另弘裕也將規劃引進相關機能性產品檢驗測試設備，以強化成品布種研發品質，並配合產品設計系統更新，計畫建置專業產品開發平台。

弘裕配合消費者愈來愈重視休閒生活、安全健康及環境保護的概念，研發高機能性成衣類紡織品，如防水透氣、吸濕速乾、抗菌防臭、紫外線遮蔽等新產品、開發醫療保健、安全防護與工業用紡織品，並兼顧環保、性能與外觀需求，包含輕量高強力、防水耐候、抗撕耐磨等產品線，結合阻燃、抗菌防黴等機能性，以提升產品價值與產品市占率。

弘裕2019年度合併營收34.52億元、年減4.57％，稅後盈餘5,197萬元、年減53.93％，EPS0.4元，低於2018年度EPS0.87元。

弘裕2020年首季合併營收6.79億元，稅後盈餘285.5萬元，EPS0.02元，與去年同期EPS相同。

(工商 )