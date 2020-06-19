投資機構傑富瑞（Jefferies）18日公布報告指出，電動車巨擘特斯拉（Tesla）在電池技術、車款種類與商業模式都遙遙領先傳統車廠，未來一年內的股價可望突破新高、再漲近20％。

傑富瑞周四將特斯拉股票的投資評等維持在「買進」，目標價格由650美元調高至1,200美元，較周四收盤價1,003.96美元高出19.5％。特斯拉股價周五盤中上漲0.45％，每股報1,008.43美元，過去三個月以來累漲約180％。

傑富瑞指出，特斯拉在各方面逐漸拉大與對手的差距，而新冠疫情爆發更促使能源轉型加速，更多消費者與政府政策支持電動車與再生能源發展，反而對於特斯拉有利。

儘管其他車廠持續推出新款電動車，但特斯拉仍以Model Y休旅車稱霸市場，而電動皮卡Cybertruck預計於明年底上市，可望讓特斯拉保持領先優勢。而特斯拉電池技術在效能與成本方面不斷突破，傑富瑞甚至推估最佳情況股價可能上看1,400美元。

(工商 )