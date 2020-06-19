北京新發地市場爆發疫情，大陸專家認為所有的冷凍食品都應全排查。圖為北京豐台超市內冷凍食品區下架進口鮭魚。（圖／中新社）

針對近期在北京新發地市場引發第2波疫情，大陸工程院院士李蘭娟特別指出，新冠病毒可在低溫環境內長時間存活，海關應加強對冷鏈食品的全面排查，牛羊肉、鮭魚等進口食品要進行全面採樣檢測與追縱溯源。

據《中新社》報導，在杭州海關舉辦的「李蘭娟院士抗疫事蹟分享會」上，大陸工程院院士、國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟就海關檢疫工作提出建議說，新冠肺炎病毒可在低溫環境內長時間存活，海關應加強對冷凍運輸鏈食品的全面排查，包括牛羊肉、鮭魚等食品類物資要進行全面採樣和檢測，對於檢測呈陽性的物品立即進行溯源調查。

大陸中國工程院院士李蘭娟表示，新冠病毒低溫狀態可以長期存活，必須全面採樣檢測冷凍食品。（圖／中新社）

針對近日北京新發地農產品批發市場檢測出新冠肺炎病毒的情況，李蘭娟表示，「新冠肺炎病毒特別不怕冷，在零下4℃的病毒可以存活數個月，在零下20℃的病毒可存活20年。」

她強調，「這就解釋了為什麼幾次病毒都在冷藏食品較多的海鮮市場被發現，病毒完全是可以被跨國轉運的。」

此外，李蘭娟就傳染源調查建議，要發揮大數據在國家疫情防控當中的優勢，對經過新發地市場的人員進行全面調查，進行全面的核酸檢測排查。「不怕多，就怕漏，中國在利用大資料進行疫情排查當中已是『一馬當先』，要繼續把這方面的優勢發揮起來。」

李蘭娟說，接下來海關的任務就更加重了，要對接下來進國門的人和物嚴加提防，做好人與物的檢測、隔離，不可忽視冷鏈運輸環節的疫情防控和排查。

(中時電子報)