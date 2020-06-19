民進黨2020大獲全勝後，下一步便是布局2022，取得更全面的勝利，但對於施政滿意度始終居於高位的國民黨新北市長侯友宜該如何對付，一直是個大難題。對此新北市議員葉元之就指出，民進黨必派陳時中出戰侯友宜，參選新北市長。

根據《TVBS》報導，日前蔡英文探訪新北九份時，以「市長很忙」為由解釋未邀請侯友宜原因，葉元之對此表示，其實這一個舉動就已經透露，民進黨的2022佈局已經開始，並把侯友宜視為頭號假想敵。

面對強敵侯友宜，葉元之表示民進黨最終會派出陳時中一戰 (圖／資料照)

2022誰來挑戰侯友宜？綠營傳出2個可能人選，分別是衛福部長陳時中與行政院長蘇貞昌女兒蘇巧慧，葉元之分析說，蘇巧慧不論實力與人氣都與陳時中差距不小，最終民進黨還是會派出，憑著出色防疫獲得93%滿意度的陳時中出戰侯友宜，就算落敗也不會讓侯友宜太好選。對此民進黨副秘書長林飛帆則表示現在討論2022還太早，不願多作回應。

(中時電子報)