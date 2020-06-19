高雄市長將於8月15日進行補選投票，韓市府前民政局長曹桓榮前往領表，被認為是韓團隊出征。被問到和前市長韓國瑜暫時沉澱作法衝突？曹桓榮表示，他並不擔心會被外界做文章或再拿出來消費，他只是想延續韓團隊的清廉、認真、有心服務做事的精神。

曹桓榮接受香港媒體《中評社》專訪時表示，延續韓團隊的很清廉、又認真、有心要為市民服務的這份精神，市民才會有期待。未來高雄市長補選的主軸，重點要放在高雄要更好的前提下，過去韓市府團隊主張的政策，好的要延續，未來對市民有幫助、有迫切性也要加入，以人民有需要為出發點，焦點放在「誰能讓高雄可以更好」。

被問到韓國瑜罷免後暫時沉澱，曹桓榮領表未先和韓國瑜討論，是否會和他的作法衝突呢？曹桓榮直言，這一點他不擔心會被外界做文章或再被拿出來消費，但是韓團隊很清廉、又認真、有心要為市民服務的這份精神要延續下去，市民才會有所期待。

曹桓榮表示，若黨中央23日才公布徵召人選，其實有點來不及，因此才會去領表，先研究怎麼填寫，否則只有一天時間恐怕來不及。目前還沒有接獲黨中央的聯繫，黨中央應該還是在看各界表態的狀態。

許多韓粉則到曹桓榮的臉書留言支持，曹桓榮感謝大家的支持，他會持續努力。曹桓榮也表示，尊重韓國瑜個人輔選意願，韓國瑜可能會用不同方式來關心，不過選舉還是回到候選人本身的努力，如何取得認同才最重要。

(中時電子報)