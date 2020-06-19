富邦悍將與統一獅之戰，悍將靠高國輝的再見安辛苦奪下勝利，不過這場勝仗得來不易，從領先到被追平，若輸球戰績就會墊底，最後幸好贏球，不過賽後總教練洪一中點出球隊缺點，雙殺打太多是致命傷。

兩隊賽前僅半場勝差，獅隊一路緊追分數，9局上半唐肇廷、陳鏞基2人代打都敲出二壘打，將分數追平，悍將直到9局下半才靠高國輝再見安收回勝利，賽後總教練洪一中則沒有表現太開心，球隊有不少贏球機會，但攻勢都中斷，「沒把握機會是我們的缺點，雙殺打太多要贏球也很難。」

此戰富邦悍將出現4次雙殺打，1、5局同樣在一、三壘有人情況下，分別由林益全和范國宸敲出滾地球形成雙殺；3局下高國麟在滿壘情況下雙殺中斷大好機會；8局下則是一、二壘有人時林哲瑄敲雙殺打。

雙殺打太多一度可能敗掉比賽，洪總表示要請打擊教練幫助打者調整心態，「最近球隊氣比較不順，希望贏球後順一點。」

(中時 )