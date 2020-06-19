上月25日，美國非裔男子喬治·佛洛伊德(George Floyd)遭到白人警察蕭文(Derek Chauvin)壓制脖子長達8分鐘，最終窒息死亡，震撼全球，引發後續一連串暴動事件。對此聯合國人權理事會19日通過決議，對此次事件表示「強烈譴責」。

佛洛伊德因遭店員指控使用假鈔，被趕來的包括蕭文在內4名員警壓制逮捕，過程中蕭文將膝蓋重壓在佛洛伊德脖子上，蕭文無視佛洛伊德多次求救，直說自己不能呼吸，繼續壓制8分鐘，造成佛洛伊德窒息，送醫不治。佛洛伊德遭活活壓製致死引發民眾憤慨，暴動很快蔓延至全美，蕭文也遭肉搜，住家被噴上「殺人兇手」、「兇手住在這」等字眼，蕭文本人也被控二級謀殺罪和二級過失殺人罪，其餘3名警察也以協助與教唆謀殺罪起訴。

事後官方驗屍也涉嫌袒護警察，指出佛洛伊德患有多種疾病，還有吸毒行為，本身不佳的健康狀況在警察的動作下才會造成事件發生，讓家屬非常不滿，事後聘請前紐約首席法醫獨立驗屍，證實佛洛伊德死因就是因警察不當壓制造成心臟驟停。

(中時電子報)