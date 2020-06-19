由於北京新冠肺炎確診人數連兩天創新高，加上美國許多州感染人數也持續上揚，全球疫情似已捲土重來，並威脅經濟復甦，投資人恐慌情緒再起，加上南北韓情勢緊繃，韓股一度暴跌，中印之間也出現傷亡衝突。

全球股市多頭總司令美國聯準會，日前表示維持利率不變，並暗示在二○二二年前利率按兵不動，但鮑爾指稱重返充分就業還有很長的一段路要走，且經濟展望仍存在不確定性。市場認為鮑爾對美國經濟前景的看法偏空，但是見到從十二日股市大跌，馬上宣布除了之前公布購買公司債ＥＴＦ後，十六日開始透過二級市場公司信貸工具（SMCCF）購買個別企業的公司債。聯準會救市行動不間斷，也不斷推陳出新，都是採取直接跳過銀行對大中小營運穩健企業予以紓困，以免好壞公司一起因疫情遭殃，股市也以正面反應上漲。

除權息季是軋空好機會

美國重啟經濟正處於進行式，即便有疫情可能再起、示威暴動，但財長表明朝向開放之路不變，美國擬再砸一兆美元挺製造業，除非再度封城封州，否則經濟停滯谷底應該已過，只是未來如何反彈？就在政策及注資市場下，美國四大指數跌破月線後都彈升。其實這次明顯是科技股較強，那斯達克一度攻過一萬點、費半兩千點，原本就有整數關卡壓力，需來回震盪令日ＫＤ值降至低檔再反攻；而這次強勢股明顯在於蘋果、微軟、亞馬遜、輝達、博通、臉書、科磊、Skyworks、Marvel等，股價都是創新高拉回模式；蘋果總市值一度達一．五三兆美元、微軟一．四九兆美元、亞馬遜達一．三二兆美元，谷歌差一點點就突破一兆美元，臉書約六八五○億美元，尖牙股再度吸金。

各國降息、釋出資金，又朝向具有競爭力的高總市值公司集中，只要那斯達克守住九千五百點、費半一八八○點、標普二九八○點、道瓊二萬五千點，則多頭架構得以持續。

美股強，歐股明顯較弱勢，德國反彈至年線之上又壓回、法國年線都未碰到；亞洲韓國又面臨北韓放話軍事緊張，股市正在守年線，日本較強，走勢與台股相近。中國面臨新冠疫情威脅，特別是這次是在天子腳下的北京，後續發展必須追蹤。不過若以農曆年武漢情況來看，一旦疫情越是嚴重股市越會反彈，深滬股市季線都是支撐所在。而國際油價還在三五至四○美元之間，對於能源股有加分作用；避險的黃金站穩一七○○美元之上。

國際資金多，可以注意到只有美國、日本、台灣、韓國表現較強，尤其是東南亞及大多數歐股以及拉丁美洲新興市場股市表現都相當弱勢，連年線都未反彈到，顯示資金有選擇性。

外資近期連續買超台股，上周買超二九八．八億餘元，本周則是大賣又大買，六月來累計買超七九○億餘元，指數來到一一五○○點之上，要向上攻擊就必須外資來助威。目前融券餘額高達八六萬張以上，正值除權息將至，是軋空好機會。不過短線漲多且日ＫＤ值下降，要提防回檔。

iPhone狂降價提振買氣

新台幣在主要非美貨幣中表現強勢，是台股相對國際股市最有利之處。今年以來至六月十六日止，新台幣升幅一．三五％，若排除具避險貨幣性質的日圓上漲一．二三％，新台幣可說是最強貨幣，歐元僅上揚約一％。而韓元狂貶四．三％最多，其他如馬幣貶值四．二三％，英鎊、泰銖、星幣重跌三．九二％、四％、三．三％，印尼盾、澳幣、人民幣貶值幅度介於一．五三至一．八六％。幾乎各國貨幣兌美元都是貶值，所以說今年台幣的升值，尤其在外資淨賣超近六千億元，真是有錢流進來，四月底新台幣重返二字頭，五月底雖短暫貶至三○元價位，六月以來外資匯入更明顯，新台幣看來已站穩二字頭，對於台股提升ＰＥ以及資產股都較有利。

台股月線目前在一一二六二點，此區域將具有較大支撐，而季線上升速度略為加快，將來到一○六○○點，預計與年線一一○○○點之間將是中期大支撐區。而九月ＫＤ值略為轉折交叉往上，中長期趨勢有機會重返多頭。櫃買指數受生技股影響較大，表現相對較強。

台股逐漸進入股東會高潮，最近各公司對於後市展望大多偏向正面，例如伺服器代工大廠緯穎董事長林憲銘表示，今年第一季雖受到疫情影響，營收下滑，但稅後淨利仍維持成長，預計下半年會比上半年好，全年營運也將比去年更好。

緯穎去年ＥＰＳ為三五．三三元、今年首季ＥＰＳ五．一五元，若如預估較去年好，那麼ＥＰＳ有機會挑戰三八至四○元，目前ＰＥ約二一倍，股價還有機會向高點挺進，外資又掀起一波升評，認為股價可突破千元。金像電第三季在ＮＢ市場需求維持熱度，加上伺服器需求相當強勁，以及網通需求持續提升，營運應可維持高檔。神達伺服器訂單滿到第三季。隆達樂觀下季營運；在手訂單金額再創高，帆宣旺到明年上半年。

ＰＣＢ的銅箔基板三傑聯茂、台燿、台光電都受惠中國５Ｇ新基建，前五月營收超過雙位數成長。聯茂還連續三個月營收創歷史新高；台光電股價最新創今年新高，都可一併注意。

手機晶片大廠聯發科預計重返榮耀看好５Ｇ後市，第二季出貨高成長；ＡＢＦ缺口持續擴大，對於景碩及南電有利；台達電海英俊認為第三季會比第二季好；亞東集團徐旭東認為散裝航運溫和復甦；聯鈞認為下半年審慎樂觀。

當然最重要還是蘋概股，蘋果iPhone近期在大陸狂降價，大大提振買氣，讓大陸智慧型手機廠受重傷，根據中國電商平台實時銷量數據顯示，iPhone 11已經超越了榮耀Play 3，正式成為累計銷量冠軍。值得注意的是，榮耀Play 3單價約一千人民幣，價格很低，而iPhone 11是唯一在排行榜前十名逾四千人民幣的手機，而蘋果今年首次以官方身分參加電商六一八促銷活動，大幅降價，從官方的五四九九人民幣，降至在電商平台只要四二○○人民幣左右，以至銷售暴增。

被低估的資產股輪動

下半年會是蘋果旺季，將推出四款新手機，主流仍是iPhone 12，市場預期會有七千至八千萬支的手機升級需求，此一銷售數字還有機會再上升，帶動相關蘋果供應鏈的業績獲利成長，也令供應鏈業績大好，例如新竄起的立訊股價就不斷創今年新高。而和碩上修第二季財測；玉晶光董事長陳天慶表示，中高階鏡頭仍供不應求，下半年是傳統旺季，目前（訂單）看起來健康、新機認證順利，量也比去年多一些，展望後市，「心中審慎，對產業前景未來樂觀」，力拚今年營運再寫新猷。玉晶光去年第一季ＥＰＳ僅○．○五元，今年同期則達四．五九元。

其他如瑞祺電通、聯詠、泰碩都看好今年業績。合併勝麗的同欣電則表示，下半年高畫素ＣＩＳ出貨比重將提升，估達三成以上，有助銷售單價走揚，加上車用ＣＩＳ挹注，毛利率估回升至二五～三○％，近期就吸引法人買盤。

當然看淡者也有如健策、禾伸堂等，大立光則是如其一慣說法「看不了那麼遠」，就連「第三季現在還看不清楚」。可能流失華為訂單的台積電經營高層釋出資本支出不變、全年營收成長目標不變、公司持續成長及創造股東獲利不變。費半指數創新高，台積電距離高點還有一大段空間，顯然市場存有疑慮。該公司十八日除息二．五元，填息與否可拭目以待。

全球逐漸走入重建經濟，看法將是比一個月前好，而接下來台股進入除權息公司將增多，對於看法較正面者可擇優參與除權息。尤其在資金行情推動下，若遇急跌，對於展望較好公司或是介入點。

高價股尤其是股價超過六○○元的個股，如矽力ＫＹ創歷史新高，祥碩、昇佳電子、譜瑞ＫＹ、旭隼、鈊象、富邦媒、和泰車、玉晶光等都站在十日線之上。高價股能漲且ＩＣ設計股不少，代表股市多頭，參考後文。

此外，資金湧進台灣，今年以來資產股就呈現輪動局面，先是南港去年賣掉部分南港大樓後資金充裕，今年大力介入買進同業泰豐，主要也是泰豐擁有豐厚資產，股價低估；達新連續兩年處理台中七期土地，獲利大好，今年將減資三元、配息三．六五元，股價登上五○元；近兩周則有士紙將開發士林區資產，股價收盤創近十年新高。這種股價低於資產價值公司在台灣還不少，這次資金回流，重拾三○年前對資產股興趣，尤其是都會型、工業區資產特別吸引人，若加上每年都有配息更好，如士電、新紡、榮運、厚生等。

今年股價普遍大漲三至五倍以上的生技股，焦點將集中在新冠肺炎試劑生產廠商，如普生、高端、ABC-KY以及加入美國國家隊的展旺等身上。

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(中時電子報)