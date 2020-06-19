捷運在大台北地區是非常重要的大眾交通工具，許多人都靠著便利的捷運系統通勤上班、上課，但畢竟捷運是公共空間，也不免遇上一些行徑惡劣的旅客，有網友整理出捷運「4大NG行為」，跟他們待在同個包廂簡直是種折磨。

原PO在PTT上列出「門口當門神」、「靠中柱」、「佔兩個位子」、「不等下車的硬上」4種在捷運上難以忍受的行為，詢問「womentalk」的版友最討厭哪一種？

貼文一出，留言馬上蓋起高樓，網友紛紛表示「不等下車的硬上」這種乘客最討人厭，還有一些「不排隊直接從下車處鑽進去」、「拿包包撞人」、「還有有人要下車硬要擋在門口」的乘客最讓人受不了。

除此之外，網友也分享同樣奇葩又討人厭的捷運經歷，「悠遊卡不先拿出來啦 到入口才在找，也不站旁邊」、「親親抱抱」、「我遇過直接坐在我跟旁邊的人中間，重點是我們中間沒有空位」、「絕對是剪指甲」、「旁邊陌生人狂抖腳」、「講話吵最煩」。

更有網友簡單明瞭指出「說話大聲、包包撞人、擋住門口、空間多單靠你很近、不肯走進車廂」都令人難受，如果你發現自己也曾做過相同舉動，現在終於知道，原來多讓人都不喜歡。

(中時電子報)