前民進黨立委沈富雄，曾在2008年獲時任總統的馬英九提名為監察院副院長，在國、民兩黨開放自由投票下，沈富雄僅獲得51票，沒有過關。2020年，總統蔡英文提名國民黨籍前台東縣長黃健庭出任副院長，引發爭議。沈富雄卻認為，蔡英文這一招，是高招！

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，蔡總統這一招，是高招，也沒有像大家講的那麼卑鄙。這一招也不至於裂解國民黨，因為黃健庭也沒那麼厲害，問題是大家面子都掛不住，所以不得不稍微處理一下。

蔡英文這招為何是高招呢？沈富雄指出，因為這一屆監察院就是半蔡半馬，所以任何彈劾案就是一面倒，就是民進黨的案子，馬英九提名的監委通通支持，那倒過來也是一樣。這個比美國的大法官會議的釋憲案還糟糕，就是不算是非，完全是意識型態。所以裡頭插一個黃健庭當副院長，起碼大家會稍微收歛一點，何況黃健庭還是藍底，他如果看不過去，他起碼也要吭兩聲。

沈富雄認為，對國民黨還是有瑕疵，蔡總統沒有去向國民黨主席江啟臣打個招呼，黃健庭應該早一點報備，就是禮數要周到。

(中時電子報)