總統府傳出將提名國民黨前台東縣長黃健庭出任監察院副院長，朝野馬上議論紛紛，黃健庭更慘遭藍綠夾殺，不但民進黨出現反對聲浪，國民黨更下令暫停黃黨權，今（19日）出面召開記者會表示，「若我的提名案不能得到國民黨的祝福，那麼我寧可退出提名」。對此，名嘴李正皓指出，不論藍、綠都在反對黃健庭被提名監察院副院長，這是政黨惡鬥最醜陋的風景線。

李正皓於臉書上坦言，過去監察院的公正性永遠受質疑，國民黨提名的監委民進黨一定反對到底；而民進黨提名的監委國民黨肯定杯葛不完。最後的結果是什麼？每個監委在上任後都搶著向自己的主子效忠、磨刀霍霍砍向對手陣營，陳師孟就是最好的例子。

李正皓指出，「監察委員本該不問藍綠，只問正義。」認為蔡英文能有勇氣提名不同陣營的黃健庭，是一件正確的事，他表示「請問藍綠在罵什麼？」李正皓直言，講白了，綠營反對者的想法就是，好不容易連任了，官位都不夠分，怎麼能分外人；藍營的想法則是，憑什麼黃健庭可以被挖角當官！

名嘴李正皓指出，不論藍、綠都在反對黃健庭被提名監察院副院長，這是政黨惡鬥最醜陋的風景線。(圖/翻攝自李正皓臉書)

李正皓強調，「一切的一切，有人站在國家進步或藍綠共生的立場來評論這件事嗎？一個也沒有。」他點出，蔡英文本可挑個「根正苗綠」的綠營打手來當監察院副院長，但她卻選擇放下屠刀，扛著黨內的壓力去提名一個對手陣營的人。而黃健庭憑他三屆立委、兩任縣長的資歷，也大可繼續在台東享清福，他幹嘛來台北當吃力不討好的副長？。

李正皓表示，他願意打包票「不論是蔡英文或是黃健庭在思考監察院副院長這件事的同時，沒有一個人想的是政黨利益或是派系分贓。」反而，在這時那些喊反對的人，李正皓說，「你們其實是台灣政黨惡鬥最醜陋的風景線。」

(中時電子報)