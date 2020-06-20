新北市中和警分局今（19日）晚間11時許獲報，中和區南工路68巷驚傳槍響，警消獲報抵達發現男子已倒臥血泊中，身旁留有1把手槍，男子已無呼吸心跳，目前送醫急救中。警方初步調查，男子疑似舉槍自盡，詳細案情待進一步釐清。

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(中時 )