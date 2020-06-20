中和南工路驚傳槍響 男子疑舉槍自盡 00:012020/06/20 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方初步調查，男子疑似舉槍自盡，詳細案情待進一步釐清。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市中和警分局今（19日）晚間11時許獲報，中和區南工路68巷驚傳槍響，警消獲報抵達發現男子已倒臥血泊中，身旁留有1把手槍，男子已無呼吸心跳，目前送醫急救中。警方初步調查，男子疑似舉槍自盡，詳細案情待進一步釐清。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #男子 #自盡 #中和 #中和區 #警分局 也許您會感興趣 社會熱門新聞 超荒唐！40人家庭亂倫雜交 17歲少女遭「叔叔也是哥哥」性侵 - 社會 中和南工路驚傳槍響 男子疑舉槍自盡 - 社會 真實版「停屍姦」！車禍女屍下體流出液體 一查…竟遭22歲男硬上 - 社會 自稱「開瑪莎拉蒂」！失憶流浪漢英文流利 曝真實身分驚人 - 社會 性感女團佔馬路大跳「電臀舞」露美腿 影片流出全GG - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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