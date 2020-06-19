情侶交往度過熱戀期後，往往就會開始因價值觀與生活習慣不斷衝突，為了金錢的分配吵到分手的更不在少數。一名女網友就PO文嗆男生「月入5萬以下的根本不配有女友」，引來網友大戰。

女網友在臉書《靠北女友》PO文，抱怨為何男生都討厭拜金女。她指出人本來就應該追求高質量的生活，一個月賺3萬自己生活都成問題，說可以給女生幸福鬼才信。

女網友繼續砲轟，痛罵男生與其找藉口，不如多賺點錢比較實際，她表示女人的美貌本來就需要金錢培養，不然醫美早就倒光了，不要吃不到就罵拜金女、蛇精女。原PO繼續說，自己找男友都會先關心薪水，5萬以下的根本不配擁有愛情，還嗆男生要酸她請便，酸得越用力代表月自卑。女生也別假掰，留言很正氣，私底下更拜金。

PO文一出引發兩派論戰，不少男女網友痛批「真的很不能理解有些人的價值觀，有能力就靠自己買自己要的東西，不要總是想不勞而獲」、「臉皮厚子彈都打不穿！小的拜服」、「把吃軟飯當成理所當然耶」、「我護膚品化妝品都從沒叫別人買過，自己養自己，為何需要靠男人養，人家又沒欠你，又不是你老爸」、「這不叫高質量，這叫愛慕虛榮」、「先說說自己月薪多少吧」、「有5萬就不會找妳了XD」，但也有人贊同原PO：「其實說的沒錯，只是口氣太高傲」、「她的要求其實很實際」、「3萬說要養女友是真的不可能」。

(中時電子報)