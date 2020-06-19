高雄市長補選，民進黨以逸待勞，國民黨還在尋尋覓覓，不知道要找誰。易經命理老師高煜霖表示，國民黨副秘書長柯志恩今年的年運很旺，而且今年又是三會年，有破釜沉舟氣勢，柯志恩的確最有機會奪勝。

高煜霖在臉書粉專「高煜霖易經粉絲團」貼文表示，他用易經陰陽演繹，結合流年運勢推算，國民黨如用「刺客」，以「外環上駟」，對上「本位上駟」，獲勝機率將超過6成，如再善用民意，則將提高至9成。

高煜霖指出，宣布願一戰的國民黨高雄市議員李雅靜，1977年生（丁巳年），與今年「庚子」年的天干地支，均是相剋，顯示事倍功半的特性；高市議員蔡金晏，1978年生（戊午年），今年是六沖年，比較吃虧些。

高煜霖接著點出，市議員黃紹庭，1970年1月生（己酉年），今年是出力相生年，顯示抬轎強，坐轎弱態勢；市議員陳美雅，1970年生（庚戌年），今年是比肩相剋年，顯示出參選過程容易有名譽損傷之事發生；國民黨不分區立委吳怡玎，1979年生（己未年），今年是六害年，容易被挖瘡疤，精神被霸凌之事發生；高雄市前民政局長曹桓榮，1976年生（丙辰年），今年是三合年，運勢不錯。

高煜霖直指，柯志恩1962年生（壬寅年）生，她今年的年運，天干和地支全是來旺她，而且今年又是三會年，有破釜沉舟氣勢，吸引各路英雄來相助的機會，未來表現可期。如果以目前傳出的人選名單，再與代表民進黨出戰的陳其邁交叉分析，柯志恩的確最有機會奪勝，而不是只是陪榜參選而已；第二名則是曹桓榮，有機會形成五五波之勢。

(中時電子報)