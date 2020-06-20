大陸與印度發生邊境衝突後，印度全國群情激憤，不但發起抵制陸貨行動，網路上更傳出各式各樣的謠言。除謠傳又在加勒萬河谷新發現18具印軍屍體之外，還傳出中國大陸公佈的56名在衝突中死亡的解放軍名單，但此名單很快被大陸網友發現是1956年公佈的解放軍已去世上將名單，網民捧腹大笑稱：「這，這，這…………56人名單，去挖了八寶山？ 」

印度與大陸的邊界衝突最近成為輿論關注焦點，而印度官方民間的回應也成為大陸網民最喜愛揶揄的對象。其中由於印中衝突後印方有20名官兵死亡，但大陸始終未公佈傷亡狀況，讓許多印度網民為印方在衝突中落於下風而忿忿不平。印度官方稱大陸可能有40餘人受傷，但北京一直未承認，印度網民因而在推特上傳出一份聲稱是56名衝突中死亡的大陸士兵名單。

印度推特傳出解放軍56人死亡名單，大陸網民發現這些名字是已去世的解放軍上將，曾經都是大陸知名軍方人物。（圖／推特@Proudindian2u)

該名單以羅馬拼音列出56個姓名，其上並以中文印著「我們向家屬表示最深切的哀悼，並堅定地致力於保護們國家的主權和完整」，語法很像是從英文翻譯而來的中文。

List of 56 chinese s0ldiers who di£d in recent clash with #IndianArmy #galwanvalleyclash pic.twitter.com/56XlhMxsFZ — The Nationalist Hindu (@Proudindian2u) June 18, 2020

不過這些羅馬拼音譯名很快被大陸網民查出，其中包括王震、宋任窮、劉亞樓、許世友、陳錫聯、黃永勝、蕭華等多人，都是1956年與1958年授上將軍銜的共軍將領，這些將領都早已過世，幾乎都安葬在北京的八寶山公墓。也因此大陸網友稱，拿這種名單騙印度網民，很像是從八寶山公墓把那些共軍將領挖出來冒充邊界衝突的死者，另有網民稱：「太感動了！三哥為了證明中國軍方也有傷亡，硬是扒了一份將軍的名單給換了個標題，自稱解放軍在此次衝突中犧牲56人。字還是繁體的，這不是開國上將授銜連序列都一樣，簡直感人肺腑。」「阿三那邊說，中方傷亡56人，而且還掌握了傷亡人員名單。中方損失是相當慘重，他們這次佔了大便宜了。不知道看推特的三哥家國人，有多少信的。」

此外，印度也有媒體報導大陸有58人死亡、79人失蹤，但已證實為印軍故意釋放的謠言。推特上還有印度網民言之鑿鑿聲稱，印軍先前傳出的失蹤士兵已經找到，軍方在加勒萬河谷又發現18具士兵屍體，使得死亡人數大增加38人，印軍方即將就此對新聞界發布詳情。不過此類訊息雖然也有網路媒轉發，但最後者證實不過是另一則網路謠言罷了。

(中時電子報)