《Pokémon GO》6 月社群日(Community Day)就是今(20)天！訓練家們你準備好了嗎？本月社群日主角經網友票選出來，人氣最高「獨角蟲」搶下第一！11:00 活動就將起跑，為期 6 小時，預備好你所有的「抓寶」配備(行動電源、充電線、防曬設備、水等等)，出門抓寶去囉！

根據官方部落格公布的資訊，6 月《Pokémon GO》社群日社群日，舉辦時間為台灣時間 6 月 20 日(周六)11:00～17:00，活動內容包含：(1)獨角蟲在野外出現的機率將會提高。有機會遇見異色獨角蟲。(2)在活動結束後2小時的最終期限前，讓鐵殼蛹進化，就能獲得學會「直衝鑽」的大針蜂。(3)在社群日拍幾張GO Snapshot照片，將獲得意外驚喜。

此外，6月社群日也有不少獎勵活動，包含：(1)捕捉寶可夢時可獲得的星星沙子增加為平日的3倍；(2)活動期間內，薰香的效果將延長為3小時。(3)夥伴等級達「給力好夥伴」以上的夥伴寶可夢，將在活動期間帶給你精靈球等實用的道具。

如果覺得道具包包內的武器不足，6月社群日還提供了專屬禮盒，內容包含厲害特殊招式學習器x1、30顆高級球、3個星星碎片和3個薰香。一個人限購一次，有需要的訓練家不要錯過。

最後提醒，經過網友票選，《Pokémon GO》7月社群日的主角也已經塵埃落定，就是「鬼斯」。在社群日活動當天指定時間前，將鬼斯進化成耿鬼，牠就能學會強大的幽靈屬性招式「暗影拳」。其他活動內容與獎勵內容，以及 7 月社群日的時間等候《Pokémon GO》官方正式公布！

(科技)