安琪自進入國內知名大學資訊工程學系就讀後，已在腦海中逐步建構出未來生活雛型：畢業後進入一流頂尖企業工作、存到人生第一桶金後買車買房，還要結婚生子、組織屬於自己的家庭……；這樣的人生願景與期待，相信是許多人殷殷切切的盼望與夢想，是否也正好說中你的心聲，如同安琪一樣懷抱著熱情創造屬於自己的舞台？根據一項針對台灣與日本、韓國、泰國及中國大陸等亞洲各國女性市調結果發現，台灣女性喜歡被人稱讚「聰明、有學識」，尤其個人追求工作價值及自我成長意識相當高。

「股神」華倫･巴菲特（Warren Buffett）曾經接受《富比士》（Forbes）雜誌專訪，他以個人80餘年來投資理財經驗，提供給年輕人參考「有兩樣東西最值得投資」，以前述安琪的案例來說，她已具備了其中一項：「找到競爭力領先的優質公司」，至於另一項又是什麼？以下跟著小花平台從巴菲特的觀點和角度，一起來看看理財新手該如何創造被動收入、快速累積財富？

小資族如何擺脫清貧？巴菲特：要懂得自我增值

巴菲特建議年輕人有兩樣東西最值得投資，掌握至關重要的2關鍵、改變既有的習慣或是心態，其實成為有錢人並不難！

關鍵1、選擇競爭力突出的優質公司深耕

首先第一個關鍵是「找到競爭力領先的優質公司」。巴菲特一貫主張要「長期」投資，除了在資金運用上要放長線釣大魚、切忌炒短線賺錢外，更重要的是，找到值得長期發展的「好公司」，兩者環環相扣、互為因果，「維持穩定的『現金流』，將有利於市場的穩健發展。」

至於何為「好公司」？巴菲特認為，只要持續掌握競爭優勢、由可信任的管理階層營運的公司，就是值得關注、可以長期投資的「好公司」。在尋尋覓覓找到「好公司」後，巴菲特並鼓勵年輕人，永遠都不要放棄自己喜歡的工作，因為只有真正喜歡的工作，才能做得長久。

關鍵2、投資自己的腦袋＝最划算的投資

相較於第1個關鍵要會找對公司，第2個關鍵要有看重自己的眼光，也就是要懂得投資自己，「人生中沒有任何一項投資會比『投資自己』更划算！」巴菲特認為，在所有的投資項目中，最值得投資的就是自己的腦袋，「智慧是唯一他人無法搶走的財富，不會被偷走也不會被課稅，完完全全屬於自己！」

(中時電子報)