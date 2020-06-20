鑒於國內各醫療院所自費醫療器材（以下簡稱醫材）長期以來收費標準不一、不斷飽受各界批評詬病，為終結此一存在已久的收費亂象，衛福部健保署日前公布，自今（109）年8月1日起，針對民眾需要自費差額的醫材，都要設定健保給付與醫療院所可收取的「差額上限」。在新制的規範下，已經可以預見有高達9成健保部分給付醫材、各醫療院所可收取的自費醫材的差額上限都要調降；對此，已引發部分醫界反彈聲浪，表達深切擔憂：比較好的醫材可能因此被排擠掉。

據最新消息指出，衛福部長陳時中日前召集醫界代表進行溝通，會後宣布暫緩健保新制，2個月內將再召集醫界代表續行討論，優先檢視部分給付醫材收費是否有設置天花板，「先處理極端收費情形，並做好醫病溝通以減少醫病糾紛，再決定下一步怎麼走！」

健保署訂自費醫材上限 近9成醫材恐將降價

對於醫界的這份擔憂，其來有自，舉例來說，近來國內門診手術中相當普遍常見的白內障手術，其中置換的人工水晶體是最常用到的醫材，據了解，目前健保給付的一般功能人工水晶體，患者如果本身有近視、散光等視力問題，在術後還是需要戴上眼鏡；另一方面，有不少患者願意自費價格較高的人工水晶體，術後不僅不用再戴眼鏡，還有可能可以自己畫眼妝……。

這樣看起來也是依個人所需、投其所好，不過，現在問題來了，在新制的規範下，凡是超過差額上限的自費醫材就算是有錢也買不到、用不到，從醫界角度來說，可能因此壓縮了醫院整體經營空間，另就願意花錢使用更貴、更好醫材患者的立場而言，是否也因此剝奪了他們的選擇權利？

(中時電子報)