【回憶殺】港片《天若有情》日前迎接上映30週年，掀起外界回憶當年的氣質女神吳倩蓮。吳倩蓮擁有單眼皮、性感豐唇，眉眼中散發獨特的氣質，被張艾嘉相中得到出道機會，憑著《天若有情》爆紅，接著又推出《赤腳小子》、《天若有情II之天長地久》、《都市情緣》、《新邊緣人》、《飲食男女》、《賭神2》、《夜半歌聲》、《天若有情III之烽火佳人》、《半生緣》等經典作品，成為台、港火紅的電影演員。

吳倩蓮紅遍海內外，感情卻走得有些崎嶇，她首次見到劉德華時，並沒有粉絲心態，反而坦白地說：「對不起，你不是我偶像！」或許就是抱持著平常心，她和華仔的對戲總是自然流露，也結下好交情，劉德華甚至在演唱會中邀請吳倩蓮擔任特別嘉賓，單膝跪地獻唱《愛不完》，甚至坦承曾為她心動過。

劉德華與吳倩蓮交情匪淺。（圖／微博@吳倩蓮吧官方微博）

不過，吳倩蓮並未對劉德華動心，她和庹宗華交往長達12年，雙方工作再怎麼忙碌都會抽空陪伴彼此，1993年更訂下婚約，正當外界以為這對才子佳人能攜手邁入婚姻，卻黯然分道揚鑣，有傳言分手原因是庹宗華情緒控管不佳、會動手打人，但都遭到吳倩蓮一一否認，她在節目訪談中自責「我覺得我不好，我只怪我自己，我一點都不溫柔，溫柔對男人來講是很重要的，庹宗華他是一個很希望有個美滿家庭的那種慾望，但我老覺得就是…可能時間還沒成熟這樣。」

吳倩蓮後來透過朋友介紹，認識在美國從事醫藥業的老公，兩人都喜歡戶外運動、潛水，2007年決定結婚，婚後淡出螢光幕，生下一名兒子，專心當家庭主婦照顧家庭。

【看更多吳倩蓮當年的美貌】

（圖／微博@吳倩蓮吧官方微博）

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(中時電子報)