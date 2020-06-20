市場需要密切關注美元指數的變化，美元指數反彈可能意味著風險偏好的回升將告一段落，因為前期美元下跌的邏輯順序是：聯準會持續大規模購買資產---美元流動性投放--美元下跌。

如果後期美元出現反彈，則說明可能是由於宏觀數據改善後，聯準會買資產速度放緩；或者是美國出現疫情反覆，避險情緒再度反彈，那麼這些情況都會導致美指反彈。

實質上，目前的美國的風險偏好是聯準會投放流動性吹起來的，而且需要持續投放流動性，一旦流動性投放速度放緩，美元反彈和風險資產下跌就會同步看到。聯準會主席鮑爾週二在國會開始為期兩天的聽證會時表示，在美國民眾確信新冠病毒疫情已經得到控制之前，美國經濟不會全面復甦。

美國消費者正在恢復狀態，5月零售銷售創紀錄增長，為經濟從新冠疫情導致的衰退中更快復甦帶來一些希望。美國5月份零售額較前一個月猛增了17.7%，是1992年以來的最高增幅，此前兩個月創下空前跌幅。

股市上漲，因當月零售額增幅是預期中值的兩倍多，但樂觀情緒受限，因工業產值數據不慍不火，且新冠病例增速加快引發新一輪擔憂。

即便如此，零售數據表明經濟從可能是大衰退以來最嚴重滑坡中回升的速度快於預期。在因疫情居家數月之後，隨著各州放鬆管控措施，美國人開始出行和去商店。

不過，5月份零售額同比下降6.1%，而且未來幾個月零售商是否仍會錄得如此大的環比增幅仍不清楚。數百萬美國人繼續領取失業救濟，而且製造業等部分領域的回升可能較慢。

Moody's Analytics的貨幣政策研究主管Ryan Sweet表示，零售銷售的增長很可能是政府刺激的結果，並說明了為什麼議員需要延長這些措施。刺激措施超出了經濟學家的預期，如果把錢放在人們的口袋裡，人們就會花掉它。關注零售支出水平也同樣重要，目前看仍遠低於疫情之前的活動。

同時，繼此前一個月創紀錄下降之後，5月份工業產值錄得增長。聯準會數據顯示，工廠、礦業和公用事業行業的產出增長了1.4％，而預期中值為增長3％。

鮑爾週二在參議院銀行業委員會的視頻會議上發表證詞稱，「最近，一些指標已預示經濟活動趨於穩定，一些領域出現了溫和回升。也就是說，產出和就業水平仍遠低於疫情之前的水平，經濟復甦的時間點和力度仍有巨大不確定性。」

(中時電子報)