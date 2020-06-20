新冠肺炎疫情不只影響人類健康，連寵物魚也成為受害者，近期出現大量暴斃情形，原來是主人使用酒精或乾洗手清潔雙手後，直接將手伸進魚缸，導致魚缸水汙染、魚群死亡。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，澳洲寵物用品專賣店「PetStock」表示，近期店內出現大量魚群暴斃事件，也有顧客回來反應，飼養的金魚出現怪異舉止。

PetStock後來釐清原因，原來是新冠肺炎疫情導致員工、顧客清潔習慣改變，開始頻繁使用酒精或乾洗手消毒手部，清潔完後又直接將手伸進魚缸裡，酒精成分汙染了魚缸水，導致魚群死亡。

PetStock經理表示，乾洗手液對所有寵物都有不良影響，但對魚的影響特別嚴重，因為魚的體型比較小，就算是低劑量的乾洗手液也會致命。

美國寵物中毒控制中心「Pet Poison Helpline」指出，吸食大量乾洗手液可能讓任何動物出現嚴重症狀，包含昏睡、嘔吐、肢體不協調、血糖下降等，嚴重的中毒現象可能讓動物心臟病發或呼吸衰竭。

找出中毒原因後，PetStock已經建議顧客在觸摸魚缸前，先徹底洗淨雙手。

(中時電子報)