娛樂8點半》金庸的經典作品《神鵰俠侶》一再被翻拍，而最受喜愛的就是古天樂和李若彤的版本，除了最美小龍女之外，而傅明憲飾演的郭芙也被誇讚是最美的！傅明憲現實生活也如劇中是個大小姐，爸媽都是知名演員，生活相當優渥；豈料兩度豪門夢都沒有好結果，後來想靠整形振作自己，沒想到慘變「蛇精臉」。

香港女星傅明憲出身優渥的演員家庭，爸爸傅奇和媽媽石慧都是香港長城電影公司的紅牌，1985年她14歲時，有以藝名「孫慧」演出電影《開心鬼放暑假》，但當時她年紀還小，拍完電影繼續求學；她曾到美國洛杉磯時尚設計商業學院和英國約克大學深造，1994年畢業後決定回家鄉，追隨爸媽的腳步當演員。

她入行沒多久因為爸爸傅奇的幫忙，馬上有電視劇演出的機會，在《黃飛鴻系列之鐵膽梁寬》中演可愛的葉寶兒，因為討喜的人物設設定和可愛的外表，讓傅明憲瞬間爆紅，更被外界認為前途無量，甚至稱她是「翁美玲接班人」(翁曾演過《射鵰英雄傳》黃蓉)。

傅明憲的爸媽是香港知名演員傅奇和石慧。(圖/ 摘自傅明憲微博)

隔年傅明憲得到人生代表作《神鵰俠侶》中郭芙一角，完美詮釋金庸筆下的郭家大小姐，站在古天樂和李若彤身邊也毫不遜色，這也讓95年版本的《神鵰俠侶》被稱為傳奇；表現出「最美郭芙」後的傅明憲，工作機會暴增，迎來她演藝事業的高峰，陸續拍了多部口碑叫好的電視劇。

不過，藝人除了鏡頭前的表現受討論外，鏡頭外的私生活或感情世界更令大眾好奇！傅明憲在拍電視劇《黃飛鴻系列》時，認識梁榮忠並相戀，但疑似因男方劈腿而分手。

在許多聚會和派對都能看到傅明憲的身影，交友廣闊也讓她獲得許多邀約。(圖/ 摘自傅明憲微博)

1999年事業如日中天的傅明憲經常有飯局，因此認識香港富豪葉劍波，兩人迅速墜入愛河，29歲的傅明憲和葉劍波相識相愛半年就決定閃婚，嫁進百億豪門；婚後傅明憲秒息影，決定專心當富太太，她的老公葉劍波也將她捧在手心寵，讓她過著豪奢的日子。

不料，2007年葉劍波爆出公司財務有問題，慘遭警方逮捕，他不願心愛的傅明憲受牽連，兩人隔年便宣布離婚。恢復單身的傅明憲像是失了魂，三五天就跑夜店喝酒狂歡，放縱的模樣讓她的形象嚴重受影響。

整形後的傅明憲不像從前的她那麽自然可愛，讓不少粉絲感到很可惜。(圖/ 摘自傅明憲微博)

但塞翁失馬焉知非福，傅明憲糜爛泡夜店期間，認識香港莊士集團太子爺莊家彬，儘管兩人相差11歲，彷彿遇到知己般，馬上談起姊弟戀，甚至愛情長跑9年；原本已論及婚嫁，可惜莊家彬的爸爸莊紹綏跳出來反對，不滿意傅明憲離過婚，年紀又和莊家彬差了快一輪，最後兩人只能走向分手的結局。

傅明憲兩度豪門夢碎後，她差點放棄人生，但她選擇用別的方式讓自己振作，沒想到接觸醫美整形成為她心靈寄託，但手術後的她讓外界都看傻眼，從前的「最美郭芙」變成詭異的「蛇精臉」；許多劇迷至今都很懷念俏皮霸道的郭家大小姐，再看看現在的傅明憲都不禁替她可惜。

(中時電子報)